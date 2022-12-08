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tv100 sunucusu Gökhan Taşkın İsmailağa Cemaati’ndeki çocuğa istismar olayında milyonların sesi oldu

tv100 Gece Haberleri sunucusu Gökhan Taşkın canlı yayında İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını altı yaşındayken bir tarikat üyesiyle ‘evlendirmesine’ çok sert tepki göstererek milyonların sesi oldu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:49
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tv100 Gece Haberleri sunucusu Gökhan Taşkın milyonların sesi oldu. İsmailağa Cemaati’nde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismara isyan etti

tv100 sunucusu Gökhan Taşkın İsmailağa Cemaati’ndeki çocuğa istismar olayında milyonların sesi oldu
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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği' ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığı suçlaması ile mahkemeye başvurdu. Cinsel istismar ile ilgili ses kayıtları ve görüntüler de mahkeme dosyasına yansıdı.

Gece Haberleri sunucusu Gökhan Taşkın, söz konusu cinsel istismar dosyasının geçmişi ile ilgili bilgi verdi. Taşkın, 2002’de altı yaşındayken evlendirilen çocuğun daha önce de şikayetçi olduğunu söyledi. O dönem mahkemenin kemik testi istediğini ve küçük çocuk yerine teste tarikattan başka bir kadının girdiğini söyledi. O dönem dosyanın 'takipsizlikle' kapatıldığını belirtti.

Yeniden açılan dosya hakkında konuşan Taşkın vakıfta daha önce de bu tür cinsel istismarların olup olmadığının araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Taşkın, "Ya bu çocuk çocuk... Sen buna nasıl sarılıyorsun? Sende utanma, ar, namus yok mu, senin anan, bacın yok mu? Hadi birileri göz yumdu. Babası olacak ahlaksız 6 yaşındaki kızını sana vermeyi uygun gördü. Allah bin belasını versin. Allah Allah diye diye yaptıklarına bakın. Kendi aralarında bunu yapıyorlar da elin karısına kızına ne yapmazlar? Azmışlar bunlar, azmışlar. Sakalından utan, takkenden utan. Sakal uzatmakla olmuyor, gönlü temiz tutacaksın, insan olacaksın. Sadece kız öğrenciler değil... Defalarca başka örneklerini de duyduk. Erkek öğrencilerin başına gelenler de var." dedi.

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Tekin Ertürk
8.12.2022 11:59
Herkesin yüce Kuran'ı özü olan Ahzab Suresinin 37. 50.ve 51. ayetlerinden başlayıp en az iki kez okumalı. Yüce Kuran engellemez.  
 
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