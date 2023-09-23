Twitter bir özelliği daha kaldırma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl kullanıma açılmıştı

Twitter Circle, Mayıs 2022'de test edilmiş ve Ağustos 2022'de herkese açılmıştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tweetlerini takipçilerinin tamamına değil, sadece belirli bir gruba gösterebiliyordu.

Twitter'ı 27 Ekim 2022'de satın alan Elon Musk, uygulamanın ismi ve logosu dahil birçok değişikliğe gitmişti. Musk, Circle özelliğini de kapatma kararı aldı.

Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, Circle özelliği 31 Ekim'de kapatılacak. Bu tarihten sonra kullanıcılar, Circle'larına özel paylaşım yapamayacak veya Circle'a başka kullanıcıları ekleyebilecek.

CİRCLE ÖZELLİĞİ NEDİR?

Circle özelliği, seçili kişilere Tweet göndermenin ve düşüncelerini daha küçük bir grupla paylaşmanın bir yolu. Kullanıcılar, bu özellikle Circle'da kimlerin olacağını seçebiliyor ve yalnızca bu çevreye eklenen kişilerin görebileceği tweet'ler atabiliyor.