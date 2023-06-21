Twitter kapatılıyor mu? Elon Musk'tan şaşırtan 'kanun' açıklaması

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter’ın yerel hükümetlerin yasalarına uymaması halinde platforma erişimin kısıtlanabileceğini ifade etti.

Twitter kapatılıyor mu? Elon Musk'tan şaşırtan 'kanun' açıklaması

NDTV’de yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ziyareti kapsamında New York’ta Tesla'nın CEO'su Musk ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Musk, Hindistan’ın umut vadeden bir geleceğinin bulunduğunu belirterek, Tesla’nın da mümkün olan en kısa zamanda Hindistan’da olacağını fakat uygun zamanı beklediğini söyledi.

Musk, Hindistan piyasasına ilgi duyduğunu ve ülkenin geleceği hakkında heyecanlı olduğunu kaydetti.

Twitter yerel yasalara uymazsa platforma erişim kısıtlanabilir

Twitter’ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasalara uyması gerektiğine işaret eden Musk, "Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız. Bu yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, herhangi bir ülkede kanunlara uygun çalışmak. Bunu yapmazsak engelleniriz ya da tutuklanırız." diye konuştu.

Bütün dünyayı, ABD olmaya zorlayamayacaklarını dile getiren Musk, “Yasalar çerçevesinde mümkün olan en iyi ifade özgürlüğünü sağlamak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

(Kaynak: AA)

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