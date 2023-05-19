Twitter, Microsoft'u suçladı: Verileri kötüye kullanıyor

Twitter, Microsoft'u verilerini izinsiz kullanmakla suçladı. Paylaşımların kötüye kullanıldığına dikkat çekildi.

Twitter, Microsoft'u suçladı: Verileri kötüye kullanıyor

Microsoft CEO'su Satya Nadella ve şirketin yönetim kuruluna gönderdiği mektupta; aşırı veya kötüye kullanımın yasaklandığını belirtti.

Spiro, bu sınırlamalara rağmen Microsoft'un yalnızca 2022'de 26 milyardan fazla Twitter paylaşımını izinsiz kullandığını söyledi.

Nisan itibarıyla Microsoft'un Twitter API'sini kullanan en az beş ürünü olduğunu belirten Spiro, "Microsoft, Twitter'ın API'lerine ve içeriğine sürekli erişim için ücret ödemeyi reddetti." ifadesini kullandı.

Microsoft Sözcüsü Frank Shaw, Microsoft'un mektupta yer alan soruları inceleyeceğini ve ardından uygun şekilde cevap vereceğini açıkladı.

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