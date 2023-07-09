Twitter'a sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor. Instagram'ın Threads'ından sonra Elon Musk tüm tuşlara bastı

Editör: Ersoy Özdem

Instagram'ın Threats'ı duyurmasından ve kullanıma sunmasından sonra Elon Musk'ın Twitter kullanıcıları yeni uygulamaya kaymaya başladı. Kısa sürede kullanıcı sayısını artıran Threads'tan sonra Musk, kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için sesli ve görüntülü arama özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı.

Sesli ve görüntülü konuşma özelliği ile ilgili Twitter'ın tasarımcısı Andrea Conway bir ekran görüntüsü paylaştı.

Paylaşılan görsele göre uygulamanın DM (Direkt Mesaj) bölümündeki sohbet sayfalarına telefon simgesinin ekleneceği görülüyor. Telefon simgesine basıldığı takdirde sesli arama ve görüntülü arama olmak üzere iki farklı seçenek çıkacak. Kullanıcılar iki seçenekten birini seçerek karşıdaki kişiyle kolayca iletişim kurabilecek.