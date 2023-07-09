Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği

Twitter'a geçici içerik görüntüleme sınırı getirmesi nedeniyle eleştirilen Elon Musk’ı Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in Threads hamlesi nedeniyle telaş sardı.
Elon Musk'ın tweet görüntüleme sayısının sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini duyurmasının ardından kullanıma sunulan Threads'in kullanıcı sayısı Cuma günü itibarıyla 70 milyonu aştı. Elon Musk bu gelişme sonrası karşı hamlede bulundu.
Elon Musk, yaptığı açıklamada Twitter'da içerik üreticilerinin video görüntülenmelerinden para kazanacağını belirtti.
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