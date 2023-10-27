Twitter'da kritik detay belli oldu. Herkesin merak ettiği özellik test aşamasında

Twitter kullanıcılarının merakla beklediği 'görüntülü konuşma özelliği'nin test aşamasında olduğu ifade edildi. "Telefon numaram gözükecek mi" sorusu da yanıt buldu.

Gülsüm Sundu
Twitter'da kritik detay belli oldu. Herkesin merak ettiği özellik test aşamasında

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da yapılan isim değişikliğiyle birlikte onlarca değişikliğe imza atılmıştı.

Kullanıcılarının deyimini artırmak isteyen Elon Musk, uygulamaya sık sık güncelleme yaptı ve yer yer kullanıcılar tarafından eleştirildi de.

Şimdi de yönetici Musk, 'görüntülü ve sesli arama özelliği' üzerinde çalışmaya başladı.

Twitter'ın CEO'su Linda Yaccarino Ağustos 2023’te, platforma görüntülü arama özelliğinin geleceğini söylemişti. Yaccarino, görüntülü aramanın telefon numarası verme zorunluluğu olmadan yapılacağını belirtmişti.

Bu özellik bazı kullanıcılar için erken erişim sürümü olarak açıldı.

Musk, söz konusu özellikle ilgili “Henüz beta sürecinde ancak umut vadediyor” dedi.

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