Twitter çöktü mü? Neden twitler gözükmüyor?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Twitter çöktü mü? Neden twitler gözükmüyor?
Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Twitter'da (X) erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya girenler yapılan paylaşımları göremiyor.

Sosyal medya platformu Twitter'da erişim sorunu oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya girmeye çalışanlar boş anasayfa görüntüsü ile karşılaştı.

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Kullanıcılar, paylaşım yaparken sorun yaşamadığını dile getirse de paylaşımda hata yapması durumunda düzenleme ihtimalinin olmadığını dolayısıyla da twitlerinin açılmadığını belirtti.

Downdetector sitesinde ise "X (Twitter) şirketinde olası problemler var olduğu belirlendi" ifadesi yer aldı.

Twitter tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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