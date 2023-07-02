Twitter'da kullanıcılara "kullanım limiti aşıldı" bildirimi düşüyor. Twitter çöktü mü

Editör: Özlem KIRAL

Dünya çapında en çok kullanılan ve yönetiminde ünlü iş insanı Elon Musk'ın bulunduğu sosyal medya uygulaması Twitter'da enteresan bir olay yaşandı.

Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar kullanım limiti aşıldı hatası ile karşılaştı.

Son 48 saatin raporlarına bakıldığında Twitter'da kesintiler yaşandığı görülüyor.

‘KULLANIM LİMİTİ AŞILDI’ BİLDİRİMİ NEDİR?

Bu hata Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Söz konusu bildirimin ekrana düşmesi durumunda kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz.

Hesap belirli bir süre boyunca kullanılamaz ve yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuya ilişkin Twitter'dan henüz bir açıklama gelmedi.