Paylaşımlarla ilgili Twitter’dan bomba özellik

Elde edilen bilgilere göre, Twitter, 'Sana Özel' ve 'En son' paylaşım düzeninin ayrımını ana sayfanın tepesine taşıdı.

İKİ AYRI SAYFA

Böylece sadece takip edilenlerin paylaşımları çıkacak.Kullanıcılar, artık daha kolay bir şekilde iki kategorideki Tweet'ler arasında geçiş yapabilecek.

Uygulama şu an için yalnızca İngilizce dilinde kullanılabiliyor.

HANGİ TELEFONLARDA VAR

Twitter’da ‘Sana Özel’ ve ‘En son’ sayfaları arasındaki geçiş, yalnızca parmağınızı sağa ya da sola kaydırarak yapılabilecek.

Değişiklik u an için yalnızca iOS kullanıcıları için yayınlanmaya başladı. Twitter, Android için henüz bir tarih vermedi.