Twitter'ın logosu değişti. Herkes şoka uğradı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." demişti. Musk başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer vererek, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." ifadelerini kullanmıştı.

TWITTER'A GİRENLER ŞOK OLDU

Twitter'a beklenen değişim geldi. Twitter'ın ikonik kuş logosu değişecek "X" oldu.

Elon Musk'ın kendi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da bu logoyla değiştirdiği görüldü.

İŞTE YENİ LOGO

Geçtiğimiz gün de Twitter'ın CEO'su Elon Musk duyurusundan sonra profil resmini değiştirerek "X" yazmış ve Twitter'ın muhtemel logosunu göstermişti.

Uygulamanın logosu web'te değişmiş olmasına karşın mobilde hemen değişmedi. Mobilde hala ikonik kuş işareti ve renkli karesi bulunurken, web sitesinde "x" işaretine döndüğü gözlemlendi.

DAHA ÖNCE DOGECOIN'İN KÖPEK LOGOSUYLA DEĞİŞTİRMİŞTİ

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.