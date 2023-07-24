Twitter'ın yeni logosunu beğendiniz mi?

Twitter'a beklenen değişim geldi. Twitter'ın ikonik kuş logosu değişerek "X" oldu.

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Elon Musk'ın kendi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da bu logoyla değiştirdiği görüldü.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." demişti.

Musk başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer vererek, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter'ın ikonik kuş logosu değişerek "X" oldu.

Elon Musk'ın kendi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da bu logoyla değiştirdiği görüldü.

Uygulamanın logosu web'te değişmiş olmasına karşın mobilde hemen değişmedi. Mobilde hala ikonik kuş işareti ve renkli karesi bulunurken, web sitesinde "x" işaretine döndüğü gözlemlendi.