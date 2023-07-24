Twitter'ın yeni logosunu beğendiniz mi?

Twitter’da kuş logosu artık gitti X logosu geldi. Peki sizce, Twitter’ın eski logosu mu yeni logosu mu güzel ? Tıkla oy ver.

Twitter'ın yeni logosunu beğendiniz mi?

Twitter'a beklenen değişim geldi. Twitter'ın ikonik kuş logosu değişerek "X" oldu.

Sizce Twitter’ın eski logosu mu yeni logosu mu güzel? Tıklayıp oy verin….

TWİTTER'IN YENİ LOGOSUNU BEĞENDİNİZ Mİ? TIKLA OY VER

ESKİSİ

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YENİSİ

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Elon Musk'ın kendi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da bu logoyla değiştirdiği görüldü.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." demişti.

Musk başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer vererek, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter'ın ikonik kuş logosu değişerek "X" oldu.

Elon Musk'ın kendi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da bu logoyla değiştirdiği görüldü.

Uygulamanın logosu web'te değişmiş olmasına karşın mobilde hemen değişmedi. Mobilde hala ikonik kuş işareti ve renkli karesi bulunurken, web sitesinde "x" işaretine döndüğü gözlemlendi.

Twitter'in yeni logosunu beğendiniz mi? Tıkla oy ver...

Twitter'in yeni logosunu beğendiniz mi? Tıkla oy ver...
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