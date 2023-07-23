Elon Musk şimdi de Twitter'ın logosunun değişeceğini duyurdu. Diğer şirketinde de aynı logoyu kullanıyor

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun logosunu değiştireceğini söyledi. Musk "Yakında Twitter markasına ve kademeli olarak tüm kuşlara vade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elon Musk şimdi de Twitter'ın logosunun değişeceğini duyurdu. Diğer şirketinde de aynı logoyu kullanıyor

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece yeterince iyi bir X logosu paylaşılırsa yarın dünya çapında kullanmaya başlarız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yanıp sönen bir "X" GIF'i paylaşan Musk, girdiği bir Twitter Spaces odasında platformun logosunun değişeceğini açıkladı. Hatta kendisine soru soranlara Musk "Uzun süre önce yapılmalıydı" dedi.

Musk, ekim ayında Twitter'ı satın aldıktan sonra şirket ismini "Twitter Inc."den "X Corp"a değiştirmişti.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’te de X işaretinin kullanılması detayı dikkat çekti.

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