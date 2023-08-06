Twitter'ın rakibi Threads'ten yeni adım: Web sürümü geliyor

Twitter'a rakip olarak Instagram uzantılı olarak çıkarılan sosyal medya uygulaması Threads'in web sürümünün çıkacağı açıklandı.

Twitter'ın rakibi Threads'ten yeni adım: Web sürümü geliyor

Editör: Serhat AĞA

X'e rakip olarak piyasaya sürülen ve ilk sürüldüğü andan itibaren her geçen gün kullanıcı sayısını artıran Threads’in web sürümünün kullanıcılarına sunulacağı açıklandı.

İlk kurulduğu dönemlerde sadece iOS ve Android cihazlar üzerinden uygulamaya giriş yapan kullanıcılar artık platforma bilgisayar üzerinden de erişebilecek.

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Zuckerberg, önümüzdeki birkaç hafta içinde Threads'in hem insanların hizmete masaüstünden erişmek için kullanabilecekleri bir web sürümüne hem de uygun bir arama işlevine kavuşacağını açıkladı.

Threads gönderilerini şu anda masaüstünde görüntülemek mümkün olsa da, yanıtla, yeniden gönder, beğen ve gönder düğmelerine tıklamak yalnızca uygulamayla sağlanabildiğinin altı çizildi.

Threads'in web sürümü için önümüzdeki birkaç hafta işaret edildi. iOS ve Android cihazlardan erişmek zorunda kalmayacak.

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