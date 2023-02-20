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Twitter’ın yeni özelliği ne? Twitter’ın hangi özelliği paralı oldu?

Sosyal medya platformlarından Twitter’ın mavi tik hizmeti Twitter Blue aboneliği kapsamına alınmasının ardından şimdi de Twitter kullanıcıların güvenliği için ihtiyaç duyulan bir özelliği daha ücretli yapacak. Peki, Twitter’ın yeni özelliği ne? Twitter’ın hangi özelliği paralı oldu?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:34
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Twitter’ın yeni özelliği ne? Twitter’ın hangi özelliği paralı oldu?

Twitter’ın yeni özelliği ne? Twitter’ın hangi özelliği paralı oldu?
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Twitter’da mavi tik hizmetinin Twitter Blue aboneliği kapsamında sunulmasının ardından Twitter’da başka bir özelliğin daha ücretli olacağı konuşuluyor. Peki, Twitter’ın yeni özelliği ne? Twitter’ın hangi özelliği paralı oldu?

Elon Musk, Twitter'ı tamamen değiştiriyor. Mavi tik hizmetini Twitter Blue aboneliği kapsamında sunan ünlü milyarder, şimdi de kullanıcıların güvenliği için ihtiyaç duyduğu önemli bir özelliği daha ücretli yapıyor.

Twitter, iki adımlı kimlik doğrulama (2FA) için SMS kullanımını (giriş için telefona gelen kısa mesaj kodu) ücretli hale getiriyor. Ödeme yapmayan kullanıcılar için 2FA kaldırılıyor.

Yalnızca premium Twitter Blue (mavi tik) özelliğine abone olan hesapların kısa mesaj tabanlı iki faktörülü kimlik doğrulama kullanmasına izin verilecek. Yani basit bir Twitter şifreniz varsa acilen çok daha güçlü bir şifreye geçmeniz gerekiyor.

TWİTTER’DA ALTERNATİF KORUMALAR NELER?

Twitter’da kısa mesajlı 2FA yerine yine güvenli ve hızlı iki faktörlü doğrulamalar yapılabilir.

Duo, Authy veya Google Authenticator gibi bir kimlik doğrulayıcı uygulama indirerek özel bir kod oluşturabilir.

Twitter bu uygulamayı ücretli hale getirirken, korsanlar tarafından kişinin telefon numarasının bulunması ile kolayca kötüye kullanılabileceğini vurgulayan da bir açıklama yaptı.

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