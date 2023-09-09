Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Tuncay Torun idaresindeki 44 AFA 529 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden Barış Küpeli idaresindeki 44 ND 349 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, park halinde bulunan 44 ACA 012 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 44 ND 349 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Alkan yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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