Uşak’ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, İzmir-Uşak karayolu Alibodurlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner K. (36) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün annesi Ayşe Karabacak'ın (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile kızı Elif K. (10) ve babası Mehmet K. (78) 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Mehmet K.'nin hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Ayşe Karabacak’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.