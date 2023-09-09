Uşak’ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir-Uşak karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 yaralandı.

Uşak’ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, İzmir-Uşak karayolu Alibodurlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner K. (36) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün annesi Ayşe Karabacak'ın (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile kızı Elif K. (10) ve babası Mehmet K. (78) 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Mehmet K.'nin hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Ayşe Karabacak’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Adana'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Adana'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Amasya’da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Amasya’da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Kuntz'a yaptığı teklifi ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı. İşte kelime kelimesine konuşması
Büyükekşi'nin Kuntz'a yaptığı teklifi ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı. İşte kelime kelimesine konuşması
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Son Haberler
İkizköylüler Akbelen'de çıkarılan tarihi eserlerin peşine düştü. Yeniçağ gündeme getirmişti Güncel
İkizköylüler Akbelen'de çıkarılan tarihi eserlerin peşine düştü. Yeniçağ gündeme getirmişti
Büyükekşi'nin Kuntz'a yaptığı teklifi ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı. İşte kelime kelimesine konuşması Spor
Büyükekşi'nin Kuntz'a yaptığı teklifi ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı. İşte kelime kelimesine konuşması
Hindistan yeni ismi 'Bharat' ile G-20 zirvesine katıldı Dünya
Hindistan yeni ismi 'Bharat' ile G-20 zirvesine katıldı
Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu Spor
Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu
İYİ Parti’den Ermenilerin Karabağ’daki sözde seçim kararına sert tepki Siyaset
İYİ Parti’den Ermenilerin Karabağ’daki sözde seçim kararına sert tepki
Rodri'den Arabistan sözleri: Kontrol altına alın Spor
Rodri'den Arabistan sözleri: Kontrol altına alın