Üç bin liraya aldığı koltukla milyoner oldu. Bir anda tüm hayatı değişti

Graham Dunlop isimli bir İngiliz vatandaşı, ofisine uygun bir ikinci el deri koltuk ararken milyoner oldu.

ALZHEİMER HASTALARINA DESTEK OLMAK İSTEDİ

İnternetten satış yapan bir sitede bulduğu koltuğu almak üzere satıcı kadının evine gittiğinde, kadın kendisine bir teklifte bulundu. Kocası uzun yıllar boyunca Alzheimer hastalığıyla mücadele etmiş ve bu nedenle Alzheimer araştırmalarına destek olmak istediğini belirtti. Dunlop’un da destekte bulunmasını istedi. Dunlop, bu teklifi memnuniyetle kabul etti ve bağış yapmak için adım attı.

Kadına verdiği sözü tutan Dunlop, Omaze adlı organizasyondan bağış yapmaya karar verdi. Bağış yaparken, Omaze’nin her biletten elde ettiği gelirin bir kısmını Alzheimer’s Research UK adlı kuruma aktardığını öğrendi. Bunun üzerine Dunlop, Alzheimer araştırmalarına destek olmak amacıyla bir bilet satın aldı.

BÜYÜK SERVETİN SAHİBİ OLDU

Yapılan çekiliş sonucunda, İspanya'nın Mallorca adasında 3 milyon sterlinlik bir villa ve 250 bin sterlin (yaklaşık 10 milyon TL) nakit ödül kazandı.

Bu büyük ödülü öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşayan Dunlop, karısının koltuğu ilk gördüğünde beğenmediğini ancak şimdi sevdiğini belirtti. Çekilişe katıldığını bile unuttuğunu itiraf eden Dunlop, koltuğu yalnızca 75 sterlin yani yaklaşık 3 bin liraya aldığını söyledi.

Omaze'in başarısıyla, sadece 6 haftada Alzheimer’s Research UK için 3.1 milyon sterlin bağış toplandığı açıklandı.