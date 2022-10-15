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Üç binden fazla nikah kıydı, kendi kızının nikahında duygulandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 4 yıldır nikah memuru olarak görev yapan ve 3 binden fazla çiftin mutlu gününe ortak olan İmdat Elik, kendi kızının nikahını kıydırdı. Elik, kızının nikah töreninde duygulu anlar yaşadı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 23:17
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Üç binden fazla nikah kıydı, kendi kızının nikahında duygulandı
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Altınordu Belediyesi’nde nikah memuru olarak görev yapan İmdat Elik’in 27 yaşındaki kızı Neslihan Elik ile 36 yaşındaki Sadık Güllü dünya evine girdi.

Düğün merasimi için Ordu Öğretmenevi’nde tören düzenlenirken, çiftin nikahını ise gelinin yıllık 750’yi aşkın nikah kıyan gelinin babası olan Altınordu Belediyesi evlendirme memuru İmdat Elik kıydı. Nikah memuru İmdat Elik, kendi kızının binlerce çiftin mutlu gününe ortak olduğunu ancak kendi kızının bu mutlu gününde kelimelerin boğazına düğümlendiğini söyledi.

“BANA NASİP OLDU"

Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu’nun nikah şahitliğini yaptığı törende baba İmdat Elik, nikah sırasında yaptığı konuşmada, “Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğerparemin nikahını kıymak da bana nasip oldu. Normalde takılmadan konuşurum ancak bu şekilde zor oldu. Rahmetli dedemin çok güzel bir sözü vardı. ‘Oğlum işinizle duygusallığı birbirine karıştırmayın’ derdi. Ben de bu konuda mücadele edeceğim inşallah” dedi.

Nikah esnasında kızına ve damadına soru yöneltirken zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan babaya salondaki yakınları davetliler alkış tutarak destek oldu.

“NİKAHIN SONUNU GETİREMEM DEDİ"

Babasıyla yıllardır arkadaş gibi olduklarını ve nikah esnasında duygulandığı için babasının gözlerine bakamadığını söyleyen Neslihan Elik, “Babamın nikahı kıyması beni çok duygulandırdı. Benim için çok zor bir andı. Bu konuyu babama ilk söylediğimde bana ‘Kızım ben nikahın sonunu getiremem’ dedi. Ben o anda çok kötü oldum ve mutlu günümde yine benimle birlikte olmasını istedim. ‘Getiremesen de birlikte olalım. Kötü de olsa o an hiç kameralar vesaire hiçbir şey önemli değil. Yeter ki nikahı kıy, o duyguyu birlikte paylaşalım’ dedim. Çok mutluyum. İyi ki de babam, çok seviyorum babamı” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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