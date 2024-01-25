Cani evladın cezası açıklandı. Annesini 27 bıçak darbesiyle katletmişti…

Geçen yıl temmuz ayında Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’nde gerçekleşti. Fabrikada işçi olarak çalışan Yakup Babacan, evde yalnızken uyuşturucu kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle dışarı çıkan Babacan, anne ve babasıyla karşılaştı. Annesi Aynur Babacan’ı evlerinin önünde 27 kez bıçakladı. Aynur Babacan, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Yakup Babacan yakalanarak tutuklandı.

Savcılık soruşturmasının ardından Yakup Babacan hakkında ‘Üst soya karşı canavarca hisle öldürmek’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Yakup Babacan, babası Suphi Babacan (56) ve avukatlar hazır bulundu.

“UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE YAPTIM”

Yakup Babacan, savunmasında annesini uyuşturucunun etkisi altında öldürdüğünü ve bu durumdan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Kendi ifadesine göre, olay günü gece vardiyasından çıkmış ve evde yalnız kalmıştı. Gün boyu uyuşturucu kullanmış ve akşam saatlerinde dışarı çıktığında annesi ve babasıyla karşılaşmıştı. Annesine rastgele bıçak saplamış ve bunları uyuşturucunun etkisiyle yaptığını belirtti.

“CEZAEVİNDE KENDİMİ ASMAK İSTEDİM”

Babacan’ın ifadesinde, “Giden zaman geri gelmiyor hakim bey. Üzgünüm., pişmanım. Cezaevinde kendimi asmak istedim, engel oldular” dedi.

Yakup Babacan, mahkeme heyetinin sorusu üzerine akıl sağlığının yerinde olduğunu ve herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını belirtti.

Babası Suphi Babacan ise oğlunun annesini öldürdüğü anları gördüğünde bayıldığını ifade etti.