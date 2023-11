Üç çocuktan biri ‘bitik’ pille geziyor

Findmykids gibi bir konum takip uygulamasıyla çocukların konumunu anlık olarak takip etmek güvenlik açısından önemli bir adım olsa da bir o kadar önemli bir konu daha var: Çocukların telefonlarının şarj durumu. Telefonlarının şarjı bittiğinde, çocuklar acil bir durumda yardım isteyemez ya da ebeveynleriyle bağlantı kuramaz. Bu nedenle çocukların telefonlarının yeterli pil seviyesine sahip olmasının hayati önem taşıdığını unutmamak gerekiyor. Bu gerçekten yola çıkarak 170 ülkedeki 3,5 milyon kullanıcısının pil seviyesine ilişkin verilerini değerlendiren Findmykids, çocukların cep telefonu kullanımında dikkat çekici bir gerçeği ortaya koydu.

Buna göre Türkiye’de, ev dışında bulundukları sürede, her üç çocuktan birinin telefonunun pil seviyesi yüzde 20'nin altına kadar düşüyor. Ayrıca, yine ev dışındayken, her 100 çocuktan 6’sı telefonlarını pili tamamen bitene kadar şarj etmiyor. Dünya genelinde de benzer oranlara sahip olan bu iki veri, çocukların yanındaki telefonların aniden kapanma riski taşıdığını ve anne babalarıyla iletişimde ciddi aksamalar yaşayabileceklerini gösteriyor.

Çocuklar telefonun pil seviyesini takip etmeli

Findmykids uygulamasının pil seviyesi gösterme özelliği, bu olumsuzluğun önüne geçebilmeleri için anne babalara yardımcı oluyor. Bu özellik sayesinde, Findmykids uygulaması çocuğun telefonunun pil seviyesini anlık olarak takip ederek, belirli bir seviyenin altına indiğinde telefonun şarj edilmesi gerektiğini ebeveyne hatırlatıyor. Böylece ebeveynlerin gün içinde pil seviyesini sürekli kontrol etme zorunluluğu da ortadan kalkıyor.

Findmykids’in bu özelliği, cihaz kullanımı konusunda sorumluluk almaları yönünde çocukları teşvik etme açısından da büyük öneme sahip. Çocuklar bu sayede telefonlarını şarj etmenin ve ebeveynleri ile iletişime her zaman hazır olmanın önemini öğrenebilir ve daha güvenli hissedebilirler.

Çocuğunuzun güvenliği için her zaman iletişimde olmalısınız

Findmykids Ülke Müdürü Neşen Yücel, daha fazla güvenlik için anne babaların çocuklarıyla her zaman iletişimde olmalarının taşıdığı önemi vurgulayarak alınabilecek tedbirlere değindi. Neşen Yücel, iletişimde bir aksaklık yaşanmaması için çocuklara telefonun pil seviyesini düzenli bir şekilde kontrol etmeyi öğretmek gerektiğini söyledi: “Çocuk, telefonunun şarj durumunu mutlaka takip etmeli ve gerektiğinde şarj etmeli. Gerekli olabileceği zamanlarda şarj cihazını yanına almalı. Çocuğa her gece şarja takma alışkanlığını kazandırmak, telefonun her zaman hazır olmasını sağlar. Gece telefonun şarj edilmesinin gündüz kullanımı için önemli olduğunu unutmamak gerekir.”

Neşen Yücel, çeşitli durumlarda nasıl hareket edileceğini çocuğa öğretmek gerektiğini de ifade etti: “Findmykids gibi uygulamaları kullanarak çocuğunuzun konumunu anlık olarak takip edebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, pilin bitmesi durumunda bu uygulamalar işlevsiz hale gelebilir. Her duruma hazırlıklı olmak lazım. Çocuk, şarjı azaldığında nasıl hareket edeceğini önceden bilmeli. Örneğin, çocuğunuzun telefonunun pili bitmek üzereyse ve kısa süre içinde şarj etme olanağı yoksa, telefonunu düşük güç moduna nasıl alabileceğini gösterin. Bu işlemin nasıl yapılacağını arada sırada hatırlatın ki aklından çıkmasın.”

Sosyal medya ve videolar şarjı daha hızlı bitiriyor

Günümüzde çocukların hem sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını hem de video izlemeyi çok sevdiklerin hatırlatan Neşen Yücel, bunun da pil seviyesinin hızlı bir şekilde düşmesine neden olduğunu vurguladı: “Findmykids gibi uygulamaları kullanarak, çocuğunuzun telefon kullanım alışkanlarını yakından takip edebilir ve şarjının daha uzun gitmesini sağlamak üzere gerekli uyarıları yapabilirsiniz. Çocuğunuzla iletişiminizin kesintisiz devam etmesi için Findmykids uygulaması harita üzerinde konum takip etmekten çok daha fazlasını sunuyor. Örneğin, uygulamanın Yüksek Ses özelliği sayesinde, çocuğunuzun telefonu sessiz modda olsa ve aramalara cevap vermese bile, yüksek sesle çaldırabilirsiniz. Çocuk ayrıca kendini güvende hissetmediğinde ya da acil bir durumda, tek dokunuşla anne babanın telefonuna imdat çağrısı (SOS sinyali) gönderebilir.”

Findmykids, akıllı telefonlarda veya GPS özellikli saatlerde kullanılan mobil uygulaması aracılığıyla çocukların konum ve aktivite bilgilerini ileterek, ailelerin çocuklarının güvende olduğundan daha fazla emin olmalarını sağlar. 170 ülkede 3,5 milyon ebeveyn Findmykids uygulamasını kullanmaktadır.

