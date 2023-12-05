Üç dönemin mimarisi bu binada saklı

İstanbul, yeni yapılarının yanı sıra bölgede yaşamış birçok medeniyetten miras kalan tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor.

“Eski İstanbul" olarak adlandırılan, Sarayburnu'ndan Edirnekapı'ya uzanan bölgede toplanan bu yapılar, görüntüleriyle çevredeki binalardan ayrılıyor.

Bu bölgedeki Sultanahmet'te yer alan eski yapılardan biri de 11. yüzyıldan kalma Bizans sarnıcı üzerine inşa edilmiş olan 3 katlı tarihi bina.

Özel mülkiyette olan bina, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin mimari özelliklerini taşıyor.

Binanın alt tarafında, tekrar eden kemerli ve granit sütunlar bulunurken ince hatla ayrılan bir duvar örgüsünün üst kısmında Osmanlı döneminde inşa edilen ve onun üstünde ise Cumhuriyet döneminin başlarında yapılan katlar bulunurken Bizans döneminde sarnıç olarak kullanıldığı bilinen yapı, daha sonrasındaki dönemlerde de kullanılmaya devam etti.