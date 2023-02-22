3 kardeşin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen 7 itfaiyeci beraat etti

Yalvaç'ta 7 Şubat 2020'de çıkan ev yangınında Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş kardeşler, zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. 3 kardeşin, otopsiyle karbonmonoksit zehirlenmesi ve canlı yanık sonucu öldüğü belirlendi. Yangında çocuklarını kaybeden aile, Yalvaç Belediyesi itfaiyesinin geç müdahale ettiği, merdivenli araç getirilmediği, personelin yeterli teçhizata sahip olmadığı, oksijen tüplerinin boş olduğu ve 3 çocuğun ihmal sonucu öldüğü iddiası ile sorumlulardan şikayetçi oldu.



DANIŞTAY İTİRAZI REDDETTİ, İDDİANAME HAZIRLANDI



Olayla ilgili ihmallerinin bulunduğu iddiasıyla Yalvaç Belediyesi itfaiye müdürü Ahmet Murtaza Aksu, itfaiye amiri Üstün Erdoğdu, itfaiye çavuşu Hasan Gündoğan ve erler Cengiz Selver Ertuğrul, Hulusi Uyar, Nur Çoban ve Yılmaz Mandal hakkında soruşturma açılması istendi. Ancak itfaiye personelinin soruşturma izni verilmesine yaptıkları itiraz nedeniyle 2 yılı aşkın süre iddianame hazırlanamadı. İtiraz, Danıştay 1'inci Dairesi'nce 9 Mart 2022'de reddedilince Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi.



25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



7 itfaiye personeli hakkında 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçlaması ile 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aynı suçlama ile Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve 2 memur hakkında da soruşturma izni istendi ancak İçişleri Bakanlığı izin vermediği için soruşturma açılmadı.



Duruşmalarda dinlenen tanıklar itfaiyenin geç geldiğini öne sürerken, sanık itfaiyeciler ise suçlamaları reddetti. 13 Şubat'ta görülen davanın son duruşmasında sanıklar beraat talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılamada sanıkların üstüne atılan suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığını, suçun sübuta ermediğini, bu nedenle istinaf ve Yargıtay yolu açık olmak üzere ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

'HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ'



Yangında 3 çocuğunu kaybeden Süleyman ve Cemile Altınbaş'ın avukatı Murat Çağrı Yıldız, karara itiraz edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:



"7 Şubat 2020 tarihinde Yalvaç ilçesi Salur Mahallesi'nde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi. Yangında ihmalleri olduğu aşikar olan görevliler hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk ve 7 sanık hakkında 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşması yapıldı ve mahkeme heyeti suçlamayla ilgili yeterli maddi delil bulunmadığını belirterek, sanıkların beraatine karar verdi. Tabii biz gerekçeli karar açıklandığı zaman bunu daha iyi anlayacağız ama kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız. Zira ortada açık bir ihmal var ve 3 kardeşin ölümünde görevlilerin kusurları olduğu bilirkişi raporlarında da açıkça ifade edilmişti. O yüzden istinaf ve Yargıtay yollarına başvurarak, adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." (DHA)