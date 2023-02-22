22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 kardeşin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen 7 itfaiyeci beraat etti

3 kardeşin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen 7 itfaiyeci beraat etti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında Hanım (21), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (5) kardeşlerin zehirlenme sonucu ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yalvaç Belediyesi'nde görevli 7 itfaiyeci beraat etti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 09:47
Takip Et

Üç kardeşin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen itfaiyeciler beraat etti

3 kardeşin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen 7 itfaiyeci beraat etti
+
Aa
-

Yalvaç'ta 7 Şubat 2020'de çıkan ev yangınında Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş kardeşler, zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. 3 kardeşin, otopsiyle karbonmonoksit zehirlenmesi ve canlı yanık sonucu öldüğü belirlendi. Yangında çocuklarını kaybeden aile, Yalvaç Belediyesi itfaiyesinin geç müdahale ettiği, merdivenli araç getirilmediği, personelin yeterli teçhizata sahip olmadığı, oksijen tüplerinin boş olduğu ve 3 çocuğun ihmal sonucu öldüğü iddiası ile sorumlulardan şikayetçi oldu.

DANIŞTAY İTİRAZI REDDETTİ, İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili ihmallerinin bulunduğu iddiasıyla Yalvaç Belediyesi itfaiye müdürü Ahmet Murtaza Aksu, itfaiye amiri Üstün Erdoğdu, itfaiye çavuşu Hasan Gündoğan ve erler Cengiz Selver Ertuğrul, Hulusi Uyar, Nur Çoban ve Yılmaz Mandal hakkında soruşturma açılması istendi. Ancak itfaiye personelinin soruşturma izni verilmesine yaptıkları itiraz nedeniyle 2 yılı aşkın süre iddianame hazırlanamadı. İtiraz, Danıştay 1'inci Dairesi'nce 9 Mart 2022'de reddedilince Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi.


25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

7 itfaiye personeli hakkında 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçlaması ile 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aynı suçlama ile Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve 2 memur hakkında da soruşturma izni istendi ancak İçişleri Bakanlığı izin vermediği için soruşturma açılmadı.

Duruşmalarda dinlenen tanıklar itfaiyenin geç geldiğini öne sürerken, sanık itfaiyeciler ise suçlamaları reddetti. 13 Şubat'ta görülen davanın son duruşmasında sanıklar beraat talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılamada sanıkların üstüne atılan suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığını, suçun sübuta ermediğini, bu nedenle istinaf ve Yargıtay yolu açık olmak üzere ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
'HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ'

Yangında 3 çocuğunu kaybeden Süleyman ve Cemile Altınbaş'ın avukatı Murat Çağrı Yıldız, karara itiraz edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"7 Şubat 2020 tarihinde Yalvaç ilçesi Salur Mahallesi'nde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi. Yangında ihmalleri olduğu aşikar olan görevliler hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk ve 7 sanık hakkında 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşması yapıldı ve mahkeme heyeti suçlamayla ilgili yeterli maddi delil bulunmadığını belirterek, sanıkların beraatine karar verdi. Tabii biz gerekçeli karar açıklandığı zaman bunu daha iyi anlayacağız ama kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız. Zira ortada açık bir ihmal var ve 3 kardeşin ölümünde görevlilerin kusurları olduğu bilirkişi raporlarında da açıkça ifade edilmişti. O yüzden istinaf ve Yargıtay yollarına başvurarak, adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." (DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
4
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
5
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
6
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
7
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Akdiken bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Akdiken bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Akdiken bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Akdiken bitkisi neye iyi gelir?
﻿Akdiken bitkisi neye iyi gelir?
﻿Akdiken bitkisi neye iyi gelir?
﻿Anne ve babasını kaybeden Enes'e hastane çalışanlarından duygulandıran jest
﻿Anne ve babasını kaybeden Enes'e hastane çalışanlarından duygulandıran jest
﻿Anne ve babasını kaybeden Enes'e hastane çalışanlarından duygulandıran jest
﻿Nisa suresinin anlamı nedir?
﻿Nisa suresinin anlamı nedir?
﻿Nisa suresinin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.