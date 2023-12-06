Üç Kız Kardeş 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Üç Kız Kardeş 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Üç Kız Kardeş 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisinin 66. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kız Kardeş dizisi 66. bölümüyle 12 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

600x314-uc-kiz-kardes-yeni-bolum-ne-zaman-uc-kiz-kardes-2-bolum-fragmani-izle-1646039125888.jpg

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Öne Çıkanlar
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Domates tarlasını dolu vurdu Gündem
Domates tarlasını dolu vurdu
Kahve ve kola boykotu yapılırken Türkiye İsrail’e silah parçaları göndermiş. TÜİK’in verilerindeki liste Gündem
Kahve ve kola boykotu yapılırken Türkiye İsrail’e silah parçaları göndermiş. TÜİK’in verilerindeki liste
Yanlış ayakkabı seçiminin zararları ortaya çıktı Sağlık
Yanlış ayakkabı seçiminin zararları ortaya çıktı
Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor Gündem
Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor
Hasta yakını kadın doktora saldırdı Gündem
Hasta yakını kadın doktora saldırdı
Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonu. Hesaplarda 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış Gündem
Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonu. Hesaplarda 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden Spor
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden