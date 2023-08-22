Üç ülke ortak savaş dronu üretecek

Macaristan, Almanya ve İsrail savunma sanayiini büyütme çabalarının bir parçası olarak savaş droneları üretme konusunda anlaştı.

Üç ülke ortak savaş dronu üretecek

Macaristan Başbakanı Victor Orban yaptığı açıklamada, savunma sanayiini büyütme amacıyla İsrailli ve Alman şirketlerle anlaştıklarını ve savaş dronları üreteceklerini söyledi.

MACARİSTAN, ALMANYA VE İSRAİL ORTAK MASADA

Bu kapsamda Macaristan, askeri ve savunma sanayisini büyütme çabalarının bir parçası olarak İsrailli ve Alman şirketlerle işbirliği içinde savaş dronları üretmek için anlaşma imzaladı.

Orban, insansız hava araçlarının (İHA) İsrailli savunma teknolojisi şirketi UVision ve adını vermediği bir Alman ortakla işbirliği içinde üretileceğini kaydetti.

Zalaegerszeg'de savaş aracı fabrikasının açılış töreninde konuşan Orban, "Almanlar ve İsraillilerle birlikte askeri teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke olduğunu duysam, onlarla uğraşmak konusunda iki kez düşünürdüm ve bu her Macar için iyi bir haber" dedi.

Yatırım, Orban hükümetinin savaş güçlerini genişletme ve askeri teçhizat üretimini arttırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

"AVRUPA'NIN EN MODERN MÜHİMMAT FABRİKALARINDAN BİRİ"

Macar hükümetinin yüzde 49 hisseye sahip olduğu savaş aracı fabrikasının çoğunluk hissesi Alman askeri teknoloji şirketi Rheinmetall'e ait.

Orban, Orta Macaristan'da "Avrupa'nın en modern mühimmat fabrikalarından biri" olacağını söylediği bir başka Rheinmetall yatırımında da faaliyetlerin yakında başlayacağını söyledi.

Macaristan'da geçen yıl açılan ve modern savaş helikopterleri için parçalar üreten bir Airbus fabrikasını işaret eden Orban, askeri ve eğitim uçakları üreten Çek uçak üreticisi Aero Vodochody'nin 2021 yılında bir Macar şirketi tarafından satın alındığını hatırlattı.

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