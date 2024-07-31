Kaza yaptı ters dönen otomobilden vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İHA
Kaza yaptı ters dönen otomobilden vatandaşlar kurtardı

Karaman’ın Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak ters döndü.

Karaman’ın Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazası, vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldı. Olay, H.Ş. idaresindeki 70 HD 145 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Araç, orta refüje çarparak takla attı ve ters döndü.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, olay yerinde hemen yardıma koştu. Otomobilin ters dönmesiyle sıkışan sürücü, çevredeki kişiler tarafından dikkatli bir şekilde araçtan çıkarıldı. Vatandaşlar, kaza hakkında bilgi vererek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de haber verdiler.

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