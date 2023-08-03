Uçağın inişte lastiği patladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı

Editör: Osmancan Erok

Federal Havacılık İdaresi’ne(FAA) göre, uçağın sol ana iniş takımının lastiği, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na sert bir şekilde iniş yaparken patladı.

Virginia’daki Richmond Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçuşta bulunan yolcular, uçağın acil çıkışlarını kullanarak tahliye edilmek zorunda kaldılar. Bir kadın yolcu, ABC News Atlanta partneri WSB’ye, uçağın sert bir şekilde iniş yapmasıyla bir lastiğin patladığını ve diğerinin de parçalandığını, bu nedenle uçağın pistte kaydığını söyledi.

Yolcular uçaktan tahliye edildikten sonra bir otobüse bindirilerek havalimanında bir terminale götürüldü. Delta, 190 yolcunun bulunduğu uçuşta bir kişinin yaralandığı raporunu aldıklarını belirtti.

Olayın hava trafik kontrolünü etkilemesi beklenmiyor ve Federal Havacılık İdaresi, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’ndaki olayı araştıracağını açıkladı.