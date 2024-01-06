Uçağın penceresi ve gövdesi havada patladı. Yolcular ecel terleri döktü

Alaska Havayolları’na Boeing 737-Max uçağı Portland Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta pencere patlaması meydana geldi. Alaska Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "Alaska Havayolları'nın Portland, Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya giden 1282 sefer sayılı uçağı bu akşam kalkıştan kısa bir süre sonra bir kaza yaşadı. Uçak 174 misafirimiz ve 6 mürettebatımızla birlikte güvenli bir şekilde Portland Uluslararası Havaalanına indi." İfadeleri kullanıldı.

Havayolu, mevcut olduğunda daha fazla bilgi paylaşacağını söyledi.

FlightAware web sitesinden alınan uçuş takip verilerine göre, uçak saat 17.07'de kalktıktan yaklaşık altı dakika sonra 16.000 feet'e (4.876 metre) yükseldikten sonra başka bir yöne yönlendirildi. 17:26'da tekrar inmek zorunda kaldı.

Federal Havacılık İdaresi, mürettebatın basınç sorunu bildirmesinin ardından uçağın güvenli bir şekilde indiğini söyledi. Ajans araştıracağını söyledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, daha önce Twitter olarak bilinen X isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, uçuşla ilgili bir olayı araştırdığını ve güncellemeler mevcut olduğunda yayınlayacağını söyledi.

Çevrimiçi FAA kayıtlarına göre Boeing 737-9 MAX montaj hattından çıktı ve sertifikasını yalnızca iki ay önce aldı.

Başka bir izleme hizmeti olan FlightRadar24, uçağın ticari hizmete girdiği 11 Kasım'dan bu yana 145 uçuş yaptığını söyledi. Portland'dan uçuş, uçağın günün üçüncü uçuşuydu.

Boeing, olaydan haberdar olduğunu, daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını ve soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Max, Boeing'in ABD iç hat uçuşlarında sıklıkla kullanılan çift motorlu, tek koridorlu saygıdeğer 737 uçağının en yeni versiyonu olarak bilinir. Uçak, Mayıs 2017'de hizmete girdi.