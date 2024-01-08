Dilan Polat'a para yedirmeye doymayanlar. Dilan Polat'ın yeni güzellik merkezinin açılışına yüzlerce kişi katıldı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Eşi Engin Polat dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanırken TMSF şirketlerine el koymuştu.

5 Kasım tarhinde tutuklanan Dilan Polat’ın güzellik salonu zincirine yeni bir şube eklendiği ortaya çıktı. Sözcü TV’nin haberine göre Kağthane’de kutlamalarla yeni güzellik merkezi açılışı gerçekleşti. Açılışa Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat başta olmak üzere, Dilan ve Engin Polat’ın akrabaları ve çiftin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı.

Öte yandan açılışta Dilan Polat’ın ‘Enercii’ şarkısının da çalınması dikkat çekti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Cezaevindeki Dilan Polat’ın güzellik merkezi açılışından çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda açılışın yapıldığı güzellik merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat’ın güzellik merkezi önünde çekilen görüntüler tepki çekti. Dilan Polat’ın dolandırıcılıktan cezaevinde bulunmasına rağmen neden güzellik merkezi önünde uzun kuyruklar oluştuğu sosyal medyada sorulan sorular arasında yer aldı.