Uçak yol kenarına böyle düştü. Yolcular kaza anını saniye saniye kaydetti

AİRPORTHABER'de yer alan habere göre,Panama'da Cessna 172 tipi küçük uçak yol kenarına düştü, o anlar saniye saniye kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarına düşen uçağın yolcularından biri o anları kayıt altına aldı. Can kaybı yaşanmayan kazada 3 yolcu ve pilotun hafif yaralandığı aktarıldı.

Uçağın düşüş anı yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi. O anlarda çığlıklar yükseldi. Uçak yola oldukça sert bir iniş yaptıktan sonra yolcular kapıları açıp, uçaktan dışarı fırladı. Kazadan üç yolcu ve pilot hafif yaralı olarak kurtuldu. Yolculardan biri o anları kaydetti.