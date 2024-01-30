Uçaklardaki sistem arabalara geliyor. Zorunlu olacak

Avrupa Birliği’nde arabalarda uçaklardakine benzer bir ‘kara kutu’ sistemi zorunlu olacak. Söz konusu sistem 8 koltuklu otomobillerde, pick-up kamyonetler de vanları içeren N1 sınıfı araçlarda kullanılacak.

NTV’de yer alan habere göre ‘kara kutu’ sistemi 27 Avrupa Birliği ülkesinde temmuz ayından itibaren zorunlu hale gelecek.

KARA KUTU SİSTEMİ NEDİR?

EDR sistemi olarak bilinen sistem, EDR sistemi, araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde EDR devreye girecek. Ayrıca aracın kaputu açıldığında, yatayda ya da dikeyde hızı 0,15 saniyede saatte 8 kilometreden fazla arttığında sistem devreye girecek.

Kara kutular, hız, fren, pozisyon, aracın titreşimi, ve gömülü güvenlik sistemleri verilerini toplayacak. Acil bir durum tespit edildiğinde araç, zorunlu eCall sistemiyle yardım çağırabilecek. EDR, araç verilerini yüksek isabetlilikle kaydedecek ve bu veriler sadece acil durumlarda yetkililer tarafından erişilebilecek şekilde korunacak. Bu sayede, sürücüye ait verilerin gizliliği korunmuş olacak.

KARA KUTU ZORUNLULUĞU HANGİ ÜLKELERDE ZORUNLU OLACAK

Araçlar için kara kutu sistemi zorunluluğu, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç gibi 27 ülkede geçerli olacak.