Dünyaca ünlü otomotiv markası ‘acil’ koduyla uyarı yayınladı. Bu aracı sakın sürmeyin

Kaynak: Halk TV
Dünyaca ünlü otomotiv markası ‘acil’ koduyla uyarı yayınladı. Bu aracı sakın sürmeyin
Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden olan Toyota 50 bin aracı için 'sürüş yapmayın' uyarısı yayınladı. Binlerce aracını geri çağırdı.

Türkiye’de geniş bir satış ağı olan Japon otomotiv üreticisi Toyota, ABD'de 50 bin eski model aracını hava yastığı şişiricisinin patlayabileceği ve potansiyel olarak sürücüleri öldürebileceği uyarısında bulundu. Toyota araçlarını onarım için acil olarak geri çağırdı.

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Japon otomobil üreticisi, "Sürüş Yapmayın" uyarısının 2003-2004 model yılı Corolla, 2003-2004 Corolla Matrix ve Takata hava yastığı şişiricili 2004-2005 RAV4'leri kapsadığını açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

Dünya genelinde 2009'dan bu yana, 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olan kazalar, Takata markalı hava yastığı şişiricileri ile ilişkilendirilmişti. Patlayan hava yastıklarının araç içerisine metal parçaları fırlamasına neden olabildiği bildirilmişti.

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