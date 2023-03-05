Uçakta başkasının üzerine idrarını yapan yolcuya uçuş yasağı

NDTV’nin haberine göre, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na giden AA292 sefer sayılı American Airlines uçağında bulunan üniversite öğrencisi, uçuş sırasında sorunlar çıkardı.

Amerikan hava yolu şirketi American Airlines'tan yapılan açıklamada, ABD'de üniversite eğitimi gören Yeni Delhili 21 yaşındaki Arya Vohra'nın “mürettebatın talimatlarına uymadığı, yerine oturmayıp tartıştığı ve uçağın güvenliğini tehlikeye attığı” belirtildi.

Yolcunun başka bir yolcunun üzerine idrarını da yaptığı aktarılan açıklamada, “Mürettebat, uçak Yeni Delhi'ye vardığında, uçakta çok sarhoş bir yolcu olduğuna dair şirketi bilgilendirdi.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bu yolcunun bir daha American Airlines ile uçamayacağı belirtildi.

Haberde, Vohra'nın varışta Hint polisi tarafından karşılandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.