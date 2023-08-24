‘Uçakta bomba var’ şakası pahalıya patladı

Editör: Turgay Beşyıldız

East Midlands Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzere olan bir uçakta, yolculardan birinin "Uçakta patlayıcı madde var" şakası üzerine polisler silahlı baskın düzenledi. Yolcular, güvenlik endişesi nedeniyle üç saat boyunca pistte bekletildi.

İngiltere-Türkiye istikametindeki uçağın kalkacağı sırada yolculardan biri "Uçakta bomba var" diyerek paniğe neden oldu. Yolcunun yapmış olduğu şaka sonrası özel harekat polisleri uçağa gelerek şahsı uçaktan indirdi.

Şahsın üzerinden herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanılmazken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar kefaret ödemesinin ardından serbest bırakıldı.