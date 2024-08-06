Uçakta elektronik sigara içti

Elektronik sigara içen genç kadın, uçuş ekibi tarafından uyarıldı. Uçuş sırasında elektronik sigara kullanarak uçuş kurallarını ihlal eden kadın, kabin ekibinin dikkatini çekti ve hemen uyarıldı. Olay, yolcular arasında kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu. Kabin ekibi, kadının elektronik sigara içtiğini fark ederek hızlı bir şekilde müdahale etti. Uçuş güvenliği ve diğer yolcuların rahatlığı açısından elektronik sigara dahil olmak üzere tüm sigara türlerinin uçaklarda yasak olduğu hatırlatıldı.