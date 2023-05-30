Uçakta fenalaşan İbrahim Usta öldü. TFF'den başsağlığı mesajı

Futbol dünyasının tanınan isimlerinden İbrahim Usta, uçakta fenalaşınca hayatını kaybetti. TFF, başsağlığı mesajı yayımladı.

Uçakta fenalaşan İbrahim Usta öldü. TFF'den başsağlığı mesajı

Trabzonlu iş adamı, futbol dünyasının tanınan isimlerinden İbrahim Usta, rahatsızlığı nedeniyle gittiği yurt dışından dönüşünde uçakta fenalaşarak hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden federasyon eski başkan vekili İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili, yerel lig kulüplerinden Arsinspor'un eski başkanı İbrahim Usta'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İbrahim Usta'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İBRAHİM USTA KİMDİR?

1966 yılında Trabzon'un Arsin ilçesinde doğdu.

KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından müteahhitlik yapmaya başladı.

Arsinspor'da başkanlık yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda da bir dönem yer aldı.

Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden İbrahim Usta, Ankara'daki tedavisinin ardından tedavi için yurt dışına gitmişti.

Yurt dışı tedavisinden dönmek için uçakla yolculuk yaptığı esnada uçakta rahatsızlanan Usta hayatını kaybetti.

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