Uçakta skandal. Erkek kabin memurundan kadın yolcuya iğrenç hareket

Meksika’da hizmet veren Aeromexico isimli havayolu şirketine ait bir uçakta erkek kabin memurunun kadın yolcunun etek altı fotoğraflarını çektiği tespit edildi.

Uçakta skandal. Erkek kabin memurundan kadın yolcuya iğrenç hareket

Havacılık alanında yaptığı haberlerle tanınan Ximena Garmendia tarafından paylaşılan videoda, yolcular uçağa bindiği sırada yere eğilen ve dolabı düzenliyormuş gibi yapan erkek bir kabin memuru diğer eliyle de telefonunun kamerasını etek giyen genç bir kadının altına tuttu.

Kadın yolcuyu taciz eden ve görüntü almaya çalışan kabin memuru büyük tepki çekti. Başka bir yolcunun uyarmasıyla olay kısa sürede büyürken sosyal medyadan da çok büyük tepkiler geldi. Havayolu şirketi kabin memurunun açığa alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şirket, “Çalışanın tutumundan üzüntü duyuyoruz ve şirketin davranış kurallarına uymadığı için yasal süreci başlattık. Meksika Havacılık Uçuş Görevlileri Sendikası ile mutabık kalarak operasyonlarımızda hiçbir uygunsuz davranışa izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

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