Uçakla otomobil karayolunda çarpıştı. Uçaktaki hasarı görenler ‘Yok artık’ dedi

ABD'nin McKinney şehrinin Aero Country Havaalanı yakınlarında deneysel bir Lancair IV-P Propjet uçağı pistten çıkarak karayolunda bir otomobile çarptı. Özel uçakla otomobil karayolunda çarpıştı

Uçakla otomobil karayolunda çarpıştı. Uçaktaki hasarı görenler ‘Yok artık’ dedi

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı McKinney şehrinin Aero Country Havaalanı yakınlarında deneysel bir Lancair IV-P Propjet uçağı (N751HP), bugün 17. pisti geçtikten sonra kontrolden çıkarak pist dışına çıktı ve Virginia Parkway üzerinde bir araca çarptı.

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-1.jpeg

UÇAKTA BÜYÜK HASAR VAR

Samimi Haber’de yer alan habere göre, Olay yerindeki yetkililer, kaza sonucunda uçağın büyük hasar gördüğünü doğruladı. Uçağın sürücüsü ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, araçta bulunan kişilerin sağlık durumları hakkında da henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-2.jpeg

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yerel yetkililer, kazanın ardından bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini ve olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Kazanın nedeni henüz belirlenmiş değil, ancak Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili inceleme başlattı.

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-3.jpeg

HAVALİMANINDA FAALİYETLER DURDURULDU

Aero Country Havaalanı yetkilileri, havaalanındaki faaliyetlerin bir süreliğine durdurulduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Uçuş trafiği bu süre zarfında başka pistlere yönlendirildi.

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-3-001.jpeg

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı henüz açıklanmamışken, kazaya karışan Lancair IV-P Propjet'in pilotuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-3.jpg

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-4.jpeg

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-4.jpg

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-14.jpg

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-12.jpg

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-11.jpg

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-10.jpg

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-9.jpg

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-7.jpg

ucakla-otomobil-karayolunda-carpisti-ucaktaki-hasari-gorenler-yok-artik-dedi-yenicag-6.jpg

İlgili Haberler
Kilometrelerce uzaktan görülüyor. Uçaklara kırmızı kodlu uyarı geçildi
Sigara içebilmek için 'bomba' muhabbeti yaptılar. Uçak 10 saat sonra havalandı
Uçak penceresindeki deliğin sırrı ortaya çıktı. İnanılır gibi değil
İstanbul'da iki yolcu uçak kalkarken öyle bir şey yaptı ki... Hem gözaltına alındılar hem de uçak 10 saat kalkamadı!
Uçakta skandal. Erkek kabin memurundan kadın yolcuya iğrenç hareket
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Türk Futbolundaki skandalı açıkladı. 'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı
Şansal Büyüka Türk Futbolundaki skandalı açıkladı. 'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Son Haberler
Osmanlı döneminin şif kaynağı neydi Şifalı Bitkiler
Osmanlı döneminin şif kaynağı neydi
Dilek Taşı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi Gündem
İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi
Bambaşka Biri 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman? Magazin
Bambaşka Biri 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman?
Komşu katiline müebbet talebi Gündem
Komşu katiline müebbet talebi
Ev sahiplerinin yeni yöntemi pes dedirtti. Kiralık dairede şeytanın aklına gelmeyecek oyun (patlak) Ekonomi
Ev sahiplerinin yeni yöntemi pes dedirtti. Kiralık dairede şeytanın aklına gelmeyecek oyun (patlak)
Yatak odasında karnından tüfekle vuruldu Gündem
Yatak odasında karnından tüfekle vuruldu