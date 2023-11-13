Uçakla otomobil karayolunda çarpıştı. Uçaktaki hasarı görenler ‘Yok artık’ dedi

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı McKinney şehrinin Aero Country Havaalanı yakınlarında deneysel bir Lancair IV-P Propjet uçağı (N751HP), bugün 17. pisti geçtikten sonra kontrolden çıkarak pist dışına çıktı ve Virginia Parkway üzerinde bir araca çarptı.

UÇAKTA BÜYÜK HASAR VAR

Samimi Haber’de yer alan habere göre, Olay yerindeki yetkililer, kaza sonucunda uçağın büyük hasar gördüğünü doğruladı. Uçağın sürücüsü ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, araçta bulunan kişilerin sağlık durumları hakkında da henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yerel yetkililer, kazanın ardından bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini ve olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Kazanın nedeni henüz belirlenmiş değil, ancak Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili inceleme başlattı.

HAVALİMANINDA FAALİYETLER DURDURULDU

Aero Country Havaalanı yetkilileri, havaalanındaki faaliyetlerin bir süreliğine durdurulduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Uçuş trafiği bu süre zarfında başka pistlere yönlendirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı henüz açıklanmamışken, kazaya karışan Lancair IV-P Propjet'in pilotuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.