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  • Karadeniz'deki dev hortum yolcu uçağından görüntülendi. Uçaktaki yolcular dondu kaldı

Karadeniz'deki dev hortum yolcu uçağından görüntülendi. Uçaktaki yolcular dondu kaldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 18:02
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Uçaktaki yolcular dondu kaldı. Karadeniz'deki dev hortum yolcu uçağından görüntülendi

Karadeniz'deki dev hortum yolcu uçağından görüntülendi. Uçaktaki yolcular dondu kaldı
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Karadeniz açıklarında çıkan hortum, ilçeye bağlı Yağmurlu köyüne doğru ilerledi. Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekti.

Hortum, karaya ulaşmadan sahile yakın bir mesafede etkisini kaybetti.

Cep telefonu ile hortumu görüntüleyen Ramazan Arslan, AA muhabirine, gördüğünde biraz tedirgin olduğunu belirterek, "Bu bölgede çok sık hortum olmaz. Olsa da yakalamak, görüntülemek biraz zordur. Başta tedirgin olduk ama kıyıya gelmeyeceğini anlayınca rahatladık. Hortum sonrası başlayan yağmur ise yaklaşık 2 saat sürdü." dedi.

Öte yandan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de Twitter hesabından, "Karadeniz'de etkili olan hortumun uçaktan çekilen görüntüleri..." notuyla söz konusu doğa olayının videosunu paylaştı.

İşte o görüntüler:

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