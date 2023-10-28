Uçaktan atlayan bordo bereliler, gökyüzünde '100' rakamı oluşturdu

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki 'bordo bereliler', Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla uçaktan atlayıp, gökyüzünde birbirlerine kenetlenerek '100' rakamı oluşturdu.

KAYNAK: DHA
Uçaktan atlayan bordo bereliler, gökyüzünde '100' rakamı oluşturdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin bağrından doğan, her türlü görevi korkusuzca ve profesyonelce yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gökyüzüne nakşeden gösteri uçuşu gerçekleştirdi" denildi.

Paylaşımda, 'bordo bereli' olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin uçak atlayışı sonrasında birbirlerine kenetlenerek gökyüzünde '100' rakamını oluşturduğu anların görüntüsüne de yer verildi.

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