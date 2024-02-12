Uçan taksinin ilk hizmeti vereceği şehir belli oldu. 45 dakikalık yolculuk 10 dakikaya inecek

Kaynak: Cumhuriyet
Uçan taksinin ilk hizmeti vereceği şehir belli oldu. 45 dakikalık yolculuk 10 dakikaya inecek
Bilim Kurgu filmlerindeki sahneler gerçek oluyor. Uçan taksilerin ilk defa kullanılmaya başlanacağı şehir ve zaman belli oldu.

BAE haber ajansı WAM tarafından sosyal medyadan yapılan konuya ilişkin açıklamada, Dubai’nin uçan taksileri ilk defa kullanacak şehir olduğu açıklandı.

Hükümet medya ofisi, hava taksilerin 2026 yılına kadar seferlere başlatılmasına yönelik anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksilerin sıfır emisyonlu belirtildi.

En fazla uçuş menzili 161 kilometre, en yüksek hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin, Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina'da ve Palm Jumeirah'da olmak üzere toplam 4 istasyonu olacağı belirtildi.

Uçan taksiler sayesinde Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arasının toplamda 45 dakika olan yolculuk süresinin 10 dakikaya ineceği de belirtildi.

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