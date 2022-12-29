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Göğüs Hastalıkları Uzmanı açıkladı. Üçlü salgına dikkat

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan’dan Üçlü salgınla ilgili açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:58
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Üçlü salgınla ilgili uzmanından dikkat çeken uyarı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı açıkladı. Üçlü salgına dikkat
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İHA’nın haberine göre; Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, son günlerde üst solunum yolu hastalıklarında görülen artışa dikkat çekti.

Influenza, RSV ve Covid 19 salgınlarının bir arada görülmeye başlandığını belirten Dr. Karakan, maske kullanımına ve el hijyenine dikkat etmenin en etkin koruyucu önlem olduğunu dile getirdi.

Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, son günlerde üst solunum yolu şikayeti ile acil başvurularında yaşanan artışa dikkat çekti.

Influenza, RSV ve Covid 19 salgınları bir arada görülmeye başlandığını dile getiren Dr. Karakan, bu konu ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

“Ölüm riskinin büyük oranda azaldığı koronavirüste bulaşıcılık hala devam ediyor. Koronavirüs salgınının yanı sıra grip ve RSV gibi hastalıklar da ülkemizde sık görülmeye başladı. Virüslerin belirtileri birbirine çok benziyor. Enfeksiyonlar, yüksek ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Son zamanda acil servislere başvuran çocuk ve yaşlı hastaların sayısındaki artış dikkat çekici. Bulaşıcılığı hızlı olan bu hastalıklar büyük endişeye neden oluyor. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlarda hastalık daha ağır seyrediyor. Bu nedenle bebeklerin, 65 yaşın üzerindekilerin, kronik rahatsızlığı olanların belirti baş gösterdiği an geç kalmadan hekime başvurarak hızla tedaviye başlamaları çok önemli.”

Önümüzdeki aylarda vaka sayılarında artış yaşanabileceğini belirten Dr. Karakan, “Her üç virüsün bulaşıcılığı konusunda kapalı alanlar en riskli yerler. Bu nedenle maske kullanımına ve el hijyenine dikkat etmek en etkin koruyucu önlemler. Bunun yanı sıra hastalıktan korunmanın en etkili yollarından biri bağışıklığı güçlendirmek” diye konuştu.

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