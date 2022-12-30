30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Hastalarına yılbaşı mesajı yerine ‘kansersiniz’ mesajı gönderdi. İnsanlar hastaneye akın etti

Hastalarına yılbaşı mesajı yerine ‘kansersiniz’ mesajı gönderdi. İnsanlar hastaneye akın etti

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak 'kansersiniz' mesajını gönderdiği bildirildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:15
Takip Et

Hastalarına yılbaşı mesajı yerine ‘kansersiniz’ mesajı gönderdi

Hastalarına yılbaşı mesajı yerine ‘kansersiniz’ mesajı gönderdi. İnsanlar hastaneye akın etti
+
Aa
-

Sputnik’in haberine göre; İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istediği ifade edildi.
Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına “Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri” yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu.

Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı.

“HAYIR, BU ASLINDA SENİN İÇİNDİ”

Hastalardan biri, “Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm” derken, bir başka hasta ise şu ifadeleri kullandı:

“Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
1
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Z kuşağı kararını verdi
3
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kars'taki eski HES barajının yüzeyi dondu
﻿Kars'taki eski HES barajının yüzeyi dondu
﻿Kars'taki eski HES barajının yüzeyi dondu
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.