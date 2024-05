Ücretler için iade kararı. Veliler için müjde

İzmir'deki bir özel okul, inşaat mühendisi olan O.K.'nin kızı Ç.D.'nin kayıt yenileme sürecinde yaşadığı ücret artışıyla ilgili olarak gündeme geldi. Okul, eğitim ve yemek bedelinin 40 bin liradan 99 bin liraya yükseldiğini belirtti. O.K., bu artışın devlet tarafından belirlenen yüzde 65'lik zam oranını aştığını dile getirdi ve bu durumu kabul etmedi. Ancak okul, herhangi bir indirim yapmayı reddetti ve K. ile okul yönetimi arasında 99 bin liralık bedel üzerinden sözleşme imzalandı. O.K., eylül ayında gerekli belgeleri e-Devlet üzerinden yükleyerek İzmir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve ücret iadesi talebinde bulundu. Yaklaşık 7 aylık bir sürecin ardından dosyaya bilirkişi atanmasıyla sonuçlandı. K., yasal olarak belirlenen yüzde 65 üzerindeki zam oranının kendisine iade edileceğini açıkladı.

“99 BİN LİRALIK SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN İMZAYA ZORLANDIK“

O.K., yaşadıklarını şu şekilde özetledi: "Bize sunulan rakamı kabul etmedim ve okulla ocaktan eylül ayına kadar görüşmelerimiz devam etti. Ancak görüşmelerin sonunda, 99 bin liralık sözleşme bedeli üzerinden imzaya zorlandık ve sözleşmeyi yaptık." Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan başvurunun ardından ise haklı bulunduklarını ve yaklaşık 26 bin lira tutarında bir iadenin kararlaştırıldığını ifade etti. Bu iade miktarı içerisinde yemek ücretinin de bulunduğunu belirten O.K., yemek ücretinin 11 bin liradan 31 bin liraya çıktığını ve yıllık gıda enflasyonuna göre zam yapılabileceğine dair karar alındığını dile getirdi. O.K., okulu değiştirmeyi düşündüklerini ancak kızlarının en azından 4. sınıfı aynı okulda tamamlamasını istediklerini ve önümüzdeki sene ortaokula başlayacağı için yeni bir okula geçmeyi düşündüklerini ekledi.

TÜKETİCİLER BU KONUDA HAKLARINI ARAYABİLİR

Özel okulların ücretlerinde yasal sınırlamalar olduğuna dikkat çeken İzmir Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Salih Emrah Ertan, ara sınıflarda kayıt yenileme sürecinde belirlenen sınırların üzerinde zam yapan kurumlar için tüketicilerin haklarını arayabileceğini belirtti. Ayrıca, KDV farkı nedeniyle bazı ihtilafların yaşanabileceğini ve tüketicilerin bu konuda haklarını arayabileceklerini vurguladı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YASAL SINIRLARIN ÜZERİNDE ZAM YAPAN KURUMLAR İÇİN KARARI ALDI

Ertan, öğrencilere sunulan yemeklerle ilgili herhangi bir ücret artış sınırının olmadığını ancak özel okul ücretlerinin kamunun müdahalesi bulunduğunu dile getirdi. Tüketici hakem heyetlerinin yasal sınırların üzerinde zam yapan kurumlar için öğretim ücretinin iadesine karar verebileceğini ve öğrencilerin daha önce ücretsiz aldıkları destekler için talep edilen ücretlerin zorunlu olmadığını ifade etti.

BAŞVURU E-DEVLETTEN YAPILABİLİYOR

Ertan, tüketici hakem heyetine e-Devlet üzerinden başvurunun mümkün olduğunu ve kararın mahkeme kararı gibi icraya konabileceğini belirtti. Tüketici mahkemesinin son kararı vereceğini ve hakem heyeti kararının nihai olmadığını vurgulayarak, bundan sonra da tüketici haklarının korunması adına başvuruların devam edebileceğini sözlerine ekledi.