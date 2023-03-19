19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadro bekleyen öğretmenler, deprem bölgesinde görev istedi

Kadro bekleyen öğretmenler, deprem bölgesinde görev istedi

Ücretli statüsünde görevli ve kadro bekleyen öğretmenler, deprem bölgesinde görev almaya hazır olduklarını söyledi. Ankara'da toplanan ücretli öğretmenler, "Yol verin, köy okullarına gidelim. Çocuklarımızın yaralarını saralım" diyerek kadro beklediklerini dile getirdi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:36
Takip Et

Ücretli öğretmenler, deprem bölgesinde görev istedi

Kadro bekleyen öğretmenler, deprem bölgesinde görev istedi
+
Aa
-

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyeleri, özlük hakları, maaş ve kadro talepleri ile ilgili Ankara'da Ulus Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde toplandılar.

100 kişilik grup, 'Deprem Bölgesine Gitmeye Hazırız', 'Ücretliye 10 Bin Atama', 'Ücretli Öğretmenler Kadro İstiyor' yazılı pankartları ellerinde taşıyıp, taleplerini dile getiren sloganlar attı.

"ÇOCUKLARIMIZIN YARALARINI SARALIM"

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, uzmanlaşmış öğretmenler olduklarını belirterek, "Kadro için buradayız. Tecrübeliyiz. Tecrübemiz; kıdemimiz, bizler kıdemliyiz. Yol verin bizlere, deprem bölgesi de dahil felaketin yaralarını sarmaya gidelim. Yol verin bizlere, köy okullarına gidelim. Yol verin bizlere, tercih edilmeyen her okula gidelim. Çocuklarımızın yaralarını saralım. Bozkırları yeşertelim. Elimizi, gövdemizi taşın altına koyalım. Bizler devletimizin elinde altın gibiyiz. Görev verin, yükü omuzlarımıza alalım. Emektarız; bizler anayız, babayız. Görevden kaçmıyoruz. Buradayız; emektarlar burada, alanda. Ülkemizin her yerine gideriz. Yeter ki; bayrağımızın dalgalandığı yer olsun" dedi.

Dernek üyesi Gülcan Akdoğan da ücretli öğretmenler olarak özlük haklarının olmadığını söyleyerek, "Mağduruz. Hiçbir düzenleme yok. Hala asgari ücret altında ve yarım SGK primi ile çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
2
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
3
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
4
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
5
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
﻿Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
﻿Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
﻿Cumhurbaşkanı adayı Kılçdaroğlu İzmir'de konuşuyor
﻿Cumhurbaşkanı adayı Kılçdaroğlu İzmir'de konuşuyor
﻿Cumhurbaşkanı adayı Kılçdaroğlu İzmir'de konuşuyor
﻿Malatya’da rögar taştı! Cadde göle döndü
﻿Malatya’da rögar taştı! Cadde göle döndü
﻿Malatya’da rögar taştı! Cadde göle döndü
﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.