Uçuğu en kısa sürede geçirmek için etkili yöntem

Mynet’te yer alan habere göre; Düşen bağışıklık sistemi de vücudumuza mikroplara açık hale getirmesiyle korkutuyor. Herpes simpleks virüsüne bağlı olarak görülen uçuk, mikrobik bir enfeksiyon olduğu bildirildi. Hava durumu değişimleri ve yetersiz beslenme bağışıklık sisteminin düşmesine neden olduğu vurgulandı. Genellikle dudak, ağız ve diş etinde görülen uçuk, bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde 1 hafta içinde geçiyor. Ancak bazı durumlarda bu süre uzayabiliyor. Dudak çevresinde görülen uçuk, kaşıntılı ve ağrılı yaralara neden olabiliyor. Bu şikâyetleri azaltmak adına doğal ürünler kullanılıyor.

UÇUK NEDEN OLUR?

İlk enfeksiyondan sonra, virüs sonsuza dek sinir hücrelerinde kalır. Güneş ışığına maruz kalma, yorgunluk, stres ya da hormonal değişiklikler gibi tetikleyiciler virüsü harekete geçirerek ortaya bir uçuk çıkarır.

ÇAY

Siyah çay, özellikle uçuğun sebep olduğu ağrıları geçirme konusunda etkilidir. Bir adet demlenmiş siyah poşet çayı uçuğun üzerine koyun ve 5 dakika bekletin. Bu sayede ağrınız azalacak ve kabarıklık daha hızlı iyileşecektir. (Çay poşeti kesinlikle sıcak olmamalıdır.)

SÜT

Süt, özellikle uçuk yeni çıkmaya başladığı dönemlerde işe yarar. Bir pamuğu süte batırıp uçuk olan bölgeye hafifçe bastırarak uçuğun iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

ALOE VERA

Aloe vera, cilt hücrelerinin onarılmasına yardımcı olur. Pamuk yardımıyla uçuk olan bölgeye aloe vera sürerek iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

NANE YAĞI

İçeriğinde antiviral bileşenler olan nane yağı, uçuğun iyileşmesine katkıda bulunur. Uçuk çıkacağını anladığınız zaman kulak çubuğuna 1-2 damla nane yağı damlatın. Bu çubuğu uçuk olan bölgeye sürün.

DİŞ MACUNU

Uçuğa diş macunu sürmek de uçuk tedavisinde kullanılan yöntemlerdendir. Diş macunundan az miktarda alıp uçuk bölgesine sürerek, iltihabın kurumasını sağlayabilirsiniz.

SARIMSAK

Birçok hastalığın tedavisine destek olan sarımsak, mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Bir diş sarımsağı ortadan ikiye kesip uçuğun üzerine yerleştirerek iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

SOĞUK KOMPRES

Uçuğa soğuk kompres yapmak hem ağrıların hafiflemesine, hem de dudaktaki kızarıklığın giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca iyileşme sürecini de hızlandırır. Soğuk kompres yapmak için, buz küplerini temiz bir beze sararak uçuk olan bölgeye uygulayabilirsiniz.

MİSKET LİMONU

Misket limonu da antiviral ve anti bakteriyel özelliklere sahip olan besinlerdendir. Uçuk olan bölgeye günde 2-3 damla sıkmak, uçuğun iyileşmesine destek olur.

BAL

Antiviral özelliklere sahip olan bal ve sirke, uçuğun iyileşmesine yardımcı olur. Bir yemek kaşığı balı 2-3 damla sirke ile karıştırıp uçuk olan bölgeye sürebilirsiniz.