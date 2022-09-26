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  • Camdaki Kız dizisine transfer olan yakışıklı oyuncu dengeleri bozacak

Camdaki Kız dizisine transfer olan yakışıklı oyuncu dengeleri bozacak

Camdaki Kız dizisine bir bomba transfer haberi daha geldi. Diziye başarılı oyuncu Cemal Hünal dahil oldu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:26
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Üçüncü sezonuna hızla giren Camdaki Kız dizisine ünlü bir isim daha dahil oldu

Camdaki Kız dizisine transfer olan yakışıklı oyuncu dengeleri bozacak
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Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Camdaki Kız, üçüncü sezonuyla yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Birbirinden tecrübeli ismin yer aldığı dizinin her bölümünde ayrı bir entrika ekrana gelirken, diziye ünlü bir isim dahil oldu.

SELEN'İN ESKİ SEVGİLİSİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Issız Adam filminde hafızalara kazanan Cemal Hünal, Camdaki Kız dizisine dahil oldu. Koroğlu ailesinin kızları Selen'in eski sevgilisini canlandırarak "Emir" rolüne hayat verecek olan başarılı oyuncu dizideki dengeleri yerinden oynatacak.

ASİ DİZİSİNDE DE PARTNER OLMUŞLARDI

Yıllar önce yayınlana Asi dizisinde de partner olan Cemal Hünal ve Selma Ergeç'in yeniden bir araya gelmesi izleyenleri heyecanlandırdı.

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