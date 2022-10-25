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Camdaki Kız ekibinden Tamer Levent’e doğum günü sürprizi

Ekranın reyting rekortmeni dizisi 'Camdaki Kız'ın setinde Rafet karakterini canlandıran usta oyuncu Tamer Levent’e doğum günü kutlaması yapıldı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:25
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Usta oyuncu Tamer Levent’e Camdaki Kız ekibinden sette sürpriz doğum günü

Camdaki Kız ekibinden Tamer Levent’e doğum günü sürprizi
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Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her perşembe seyirciyle buluşan Camdaki Kız'ın setinde Tamer Levent için düzenlenen doğum günü partisi neşeli anlara sahne oldu. 


                                                                                                                                       
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisinde Rafet karakterine başarıyla hayat veren Tamer Levent’in doğum gününü ekip arkadaşları unutmadı. 

Doğum günü pastasını ekip arkadaşlarıyla üfleyen Tamer Levent’in bu anlarını dizinin diğer oyuncuları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.


 
Camdaki Kız her perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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