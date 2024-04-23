Uçurtma şenliği renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Kaynak: AA
Uçurtma şenliği renkli görüntülere ev sahipliği yaptı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kilis'te düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında renkli bir etkinlik düzenlendi. Kilis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Resul Osman Dağı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde, çocuklar aileleriyle bir araya geldi. Vali Tahir Şahin'in de katıldığı etkinlikte, çocuklar keyifli bir gün geçirirken vali, onların sevincine ortak oldu.

İlkokulu öğrencisi Ahmet Safa Çetin, şenlikte çok eğlendiğini ifade ederken, öğrenci Sinem Aydıngül ise ilk defa uçurtma şenliğine katıldığını ve çok keyif aldığını söyledi.

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