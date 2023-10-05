Uçuruma düştü beş gün su içerek hayata tutundu. İstanbul'da akıl almaz olay

Sarıyer’de uçuruma düşen bir kişi tam beş gün sonra piknikçiler tarafından bulundu. Yaralı vaziyette kurtarılmayı bekleyen kazazede bot yardımıyla hastaneye sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Uçuruma düştü beş gün su içerek hayata tutundu. İstanbul'da akıl almaz olay

İstanbul'daki akılalmaz olay Sarıyer'de meydana geldi. Uçuruma düşen bir kişi tam beş gün yaralı vaziyette kurtarılmayı bekledi. Bugün piknikçiler tarafından fark edilen R. K. kurtarılırken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda bulunan su kaynağı için tırmanan R. K. ayağının kayması ile metrelerce yuvarlandı, uçuruma düştü. Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen R. K. yanında telefon olmadığı için de kimseye haber veremedi.

DÜŞTÜĞÜ YERDE BEŞ GÜN KURTARILMAYI BEKLEDİ

Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen R. K. düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye inen iki kişi yerde birinin yattığını gördü. Yaklaştıklarında R.K’nın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı R. K. ‘ya ilk müdahaleyi yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığı için Kıyı Emniyeti’nden zodyak bot istendi. Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluşan R. K. ‘nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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